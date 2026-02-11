Retirada de árvores\nQualquer motivo é motivo para retirar árvores em Goiânia, principalmente as de grande porte. Todo dia temos notícias de extermínio de árvores em algum ponto da cidade. Por conta de um bloco de rua de pré-carnaval durante um final de semana, foram retiradas dez árvores de grande porte, que estavam no percurso dos blocos em uma avenida. Em frente a um estádio de futebol, retiraram dez árvores alegando que especialmente em dias de jogos há grande concentração de veículos e pedestres. Válido lembrar que veículos circulam nas ruas e não nas calçadas e com relação ao grande número de pedestres em uma cidade tão quente como Goiânia, com certeza as sombras das árvores amenizavam um pouco o calor. As justificativas do órgão chegam a ser estapafúrdias e mostra um despreparo imenso de quem programa essas ações. Questiono se o profissional é realmente da área. E o que é mais agressivo: retiram árvores de grande porte e substituem por árvores de médio e pequeno porte, paisagismo anão. Plantas ornamentais que não produzem sombras, além da falta de um projeto paisagístico, pois misturam plantas de espécies e tamanhos diferentes, causando um empobrecimento estético na cidade. Caminham contra todo o conhecimento sobre os benefícios que as de grande porte nos trazem: proporcionam sombras reduzindo a temperatura urbana, aumentam a umidade do ar, purificam o ar absorvendo poluentes e produzem oxigênio, ajudam a reduzir a poluição sonora e embelezam a cidade. As árvores têm no órgão que deveria ser o seu protetor e defensor, o seu maior destruidor.