Morte de policiais\nA segurança pública, como dever do Estado, é decorrente da aceitação da Teoria da Separação dos Poderes, conhecida, também, como “Sistema de Freios e Contrapesos” e que foi consagrada por Montesquieu (no período da Revolução Francesa) e inspirada por Aristóteles e John Locke. Daí, resumidamente, a instituição de serviços policiais, pelo Executivo, com a criação de Polícia Militar e Polícia Civil.\nTeorizando, podemos também deduzir que, ainda sob influência da Revolução Francesa, os componentes destas forças devem agir, como propõe Max Weber, na obra “Política como Vocação”, com um exemplar “sentido das limitações” de seus poderes; um apurado “senso de responsabilidade” e uma extremada “paixão”.\nEntretanto, até onde devem ir esses sentidos e, principalmente, essa paixão? Infelizmente, muitos acreditam que até o infinito já que exigem uma polícia eficiente e extremamente forte... para usar contra os outros.