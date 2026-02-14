Lula na Sapucaí Neste domingo (15), a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, debutante na elite das agremiações, abrirá o desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro, no solo sagrado e consagrado do samba carioca, a Avenida Marquês de Sapucaí, dando vida ao maior espetáculo da Terra: o carnaval carioca. Samba afinado no pé, em uníssono, a escola entoará o samba-enredo “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”. Ao narrar a trajetória do líder petista, o samba-enredo, com pendor indisfarçavelmente eleitoreiro, abarca refrões e componentes de campanhas políticas passadas, a exemplo do “Olê, Olê, Olê, Olá, Lula, Lula”, além de citações ao 13, número indissociável da identidade do Partido dos Trabalhadores (PT), cuja legenda o utiliza nas urnas eletrônicas, e aqui se transforma em escancarada louvação política ao presidente Lula e, a valer, num jingle de pré-campanha com foco na reeleição neste 2026. Sem a necessidade de acintosamente pedir voto para o candidato, o desfile carnavalesco da Acadêmicos de Niterói, 80 minutos de alta exposição televisiva em horário nobre com plateia de milhões de espectadores, é, sem necessidade de retoques, uma arriscadíssima aposta da ala situacionista, tendo como pano de fundo a icônica passarela do samba. A política, intempestivamente, vai entrar na avenida para angariar votos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em decisão unânime, indeferiu dois pedidos de liminares por propaganda eleitoral antecipada contra Lula, o PT e a Acadêmicos de Niterói, sobretudo, porque crime seria a censura prévia. Apropriada e justa decisão! Contudo, fica no ar um recado explícito da presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia: “(...) Num cenário de areia movediça, quem entra, entra sabendo que pode afundar”. Que o amanhã descortine para todos nós a quantas anda a Justiça em nosso País. João Bosco Costa Lima Trindade-GOProteção às criançasSou mãe de cinco filhos e tenho cinco netos, aos 76 anos, estou chocada com a triste manchete do caso de mãe e avó que vendiam fotos das netas menores a um piloto de 60 anos, que pagava R$ 50 por foto conseguida, além do abuso e até de violência, uma das crianças estava com hematomas no corpo. Tristes crianças que não puderam contar com a proteção e ainda foram violentadas dentro de casa, \tao serem usadas da maneira mais hedionda e inimaginável. O ser humano nos dá mais medo do que os animais mais ferozes, pois estes protegem suas crias com unhas e dentes. Todos envolvidos devem ser punidos com o rigor da lei, sem privilégios e saidinhas. \t Maria Isabel de Assis Pereira. Setor Oeste - Goiânia