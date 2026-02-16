Judiciário\nO afastamento cautelar de ministro de tribunal superior expõe algo maior que um caso individual: a crise de confiança que alcança o próprio Poder Judiciário. Já não é possível tratar episódios dessa natureza como fatos isolados. A sociedade observa, com inquietação, a sucessão de denúncias, investigações e controvérsias envolvendo integrantes de Cortes superiores e suas relações institucionais.\nA independência judicial é pilar da democracia. Mas independência não é salvo-conduto moral. O poder de julgar exige responsabilidade proporcional à autoridade que exerce. Quando surgem suspeitas, conflitos de interesse ou condutas incompatíveis com a dignidade do cargo — ainda que em apuração — o dano institucional já se instala.\nO afastamento cautelar não é condenação. É reação necessária para preservar a credibilidade do sistema e assegurar apuração isenta. A omissão, esta sim, seria devastadora. O Judiciário não pode exigir confiança social enquanto aparenta tolerar zonas de sombra dentro de si.