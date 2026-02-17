PSD\nO atual partido do governador Ronaldo Caiado é um gigante com muitos poderes, começando pelo seu presidente Gilberto Kassab, um homem influente, respeitado, articulador, aglutinador de forças e adesões, e que vai de maneira decisiva conduzir, determinar e direcionar o processo eleitoral.\nQue partido político brasileiro, hoje, conseguiu reunir na mesma legenda três pré candidatos à Presidência da República para 2026? Estou falando de Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. São três governadores muito bem avaliados nos seus respectivos estados e que viram no PSD uma porta segura e sólida para o Palácio do Planalto.\nAtualmente, o gigante PSD tem algo em torno de 48 deputados federais, 15 senadores, 6 governadores, 887 prefeitos, é a maior quantidade de prefeitos por partido no Brasil, e 6.624 vereadores. O próprio Gilberto Kassab é secretário de Estado do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, além de comandar três ministérios no governo Lula 3, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Pesca e Ministério das Minas e Energia.