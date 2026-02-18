Gratidão\nComprei minha viagem sem certeza dos fatos. Na pior das hipóteses, abraçaria meus irmãos, imãs e demais parentes. No voo SP-POA, olhei Blablacar e sorte a minha ter uma pessoa que iria sair 12h rumo a Lajeado. Observe! O voo chegaria 12:30h, mas Deus providenciou que Luciane me aguardasse, sem esquecer que durante a viagem de carro, me informou que havia cancelado a partida pela manhã. Visitei tio Angelim, primos e toda a família, me acolheram de maneira tão carinhosa depois de quase vinte anos sem vê-los, e quantas lembranças de nossa infância.\nTio Angelim, 87 anos, emocionado, disse-me que não teríamos outra oportunidade de nos vermos em vida, dada sua idade. No domingo, meus amigos de escola agrícola organizaram um encontro para me receber em Lajeado. Quanto orgulho de tê-los ao meu lado. Agradeci pela recepção tão calorosa e sou muito grato a Deus por este momento. Amigos me deixaram em Encantado, sem esquecer da encomenda dos doces cristalizados e salame colonial para eu levar pra casa o sabor do Sul. Na segunda, viajei a Porto Alegre e, quem diria, Deus enviou um africano de Guiné Bissau, de nome Abrão, e sua filha Sara, para me conduzir até a capital. Além da boa conversa, observei que dirigia carro com placa de Anápolis (GO), cidade próxima a Goiânia. Coincidência ou providência divina. Os sinais se revelam a todo momento, cabe a nós observá-los. Deixou-me na casa da sobrinha, facilitando o deslocamento. Tive grandes lições nestes dias no hospital. Troquei fraldas de idoso, lembrei de Jesus lavando os pés, vi e ouvi médicos e enfermeiros. De minha mãe, Maria, levo mais de 95 anos de história e grandes lições. Já tinha me ensinado muito, mas ainda faltava algo para aprender. Agradeceu-me pela visita, me desejou bom retorno e pediu para cuidar da família. Uma de suas falas cortou meu coração “Nascer é fácil, morrer é difícil e demorado”. Não sei quanto tempo Deus reserva a ela, mas tenho certeza que me esperou chegar. Na terça de carnaval, retornei a Goiânia, com a certeza de que devemos ser sempre gratos por tudo em nossa vida. Que o começo da Quaresma nos faça refletir sobre Jesus!