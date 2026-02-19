PM e Bombeiros\nNão faço parte da carreira da Polícia Militar de Goiás e nem do Bombeiro Militar, e nem tenho procuração, mas quero falar de um assunto que entendo de suma importância e que tem reflexo na vida da população de Goiás. A centenária Polícia Militar de Goiás até os anos 70 recrutava seus quadros, principalmente de praças, ou seja, soldados, nos mais longínquos rincões, pois o salário era muito baixo e as condições de trabalho eram muito ruins e não tinham carreira. Muitas vezes um soldado levava vinte anos para ser promovido a cabo. Nas últimas décadas houve uma verdadeira revolução nas carreiras da PM e do Bombeiro Militar. Os governos passaram a exigir curso superior em qualquer área para seus soldados e curso de direito para os postulantes ao cargo de oficial na PM. Os aprovados no curso de of icial galgam uma carreira que pode levá-los ao cargo de coronel e até mesmo comandantes da instituição. Os soldados podem, ao longo da carreira, se tornarem oficiais, comandando os jovens soldados, ou seja, um policial que galgou todas as posições da carreira tem experiência e respeito dos subalternos. Ao assistir os telejornais vejo pessoas que iniciaram suas carreiras na PM e Bombeiros como soldados, com patentes de tenente, capitão e até major. Ao valorizar a carreira da base, nosso governo estimula aquele militar a exercer sua função com a máxima eficiência e dá para aquele que está iniciando a possibilidade de ele também vir a se tornar oficial. Penso que o grande sucesso das nossas instituições se dá também em função desta valorização da carreira de base, ou seja, de que um soldado, em um prazo de vinte anos, possa de se tornar um tenente, um capitão ou um major. Parabéns, governo de Goiás, parabéns Polícia Militar e Bombeiros Militares de Goiás.