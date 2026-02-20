Previdência estadual\nSugiro ao ilustre Governador Ronaldo Caiado isentar da contribuição previdenciária os aposentados e pensionistas com idade superior a 80 anos.\nCom a sua formação humanitária de médico, o governador sabe que idosos e pensionistas nessa faixa etária sobrevivem à custa de medicamentos que consomem significativa parcela de seus proventos.\nÉ evidente que o benefício, se concedido, não pesará por muito tempo ao Tesouro Estadual.\nRaymundo Honorato de Amorim\nSetor Oeste - Goiânia\nAuxílio Gás\nO Auxílio Gás, aprovado no início de 2026, é um programa do governo federal, sobretudo para famílias atendidas pelo Bolsa Família. Cerca de 50 milhões de pessoas vão receber este auxílio, orçado em cerca de R$ 4.5 bilhões, dinheiro que será subtraído do orçamento da saúde, educação e segurança. Esse auxílio não vem do presidente Lula, mas sim do bolso de quem produz e trabalha, ou seja, do bolso dos trabalhadores brasileiros.