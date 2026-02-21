Escolas de samba Em pleno ano eleitoral, é bom ficar de olhos bem abertos para as mentiras e as desinformações, principalmente nas redes sociais, e no carnaval não foi diferente. Primeiro, quero deixar claro que fui e sou contra a homenagem da escola de samba carioca Acadêmicos de Niterói ao presidente da República, estando ele no exercício do mandato e por ser um ano eleitoral. Vale lembrar que segundo a lei eleitoral 9.504, em seu artigo 36A, não pode pedido de voto explícito, o que realmente não aconteceu. Mas não vamos misturar as coisas, o incentivo financeiro foi o mesmo para as 12 escolas, R$ 1 milhão para cada, e vem sempre dos mesmos lugares, Embratur, Ministério da Cultura, Riotur, Prefeitura de Niterói, iniciativa privada e vendas de produtos da própria escola, além do dinheiro ir primeiro para a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, e não diretamente para as escolas, todo ano é a mesma coisa há décadas. É normal escolas de samba que são campeãs da série ouro e vão para o grupo especial caírem no ano seguinte, o porcentual de queda é de 80%. E é bom deixar claro que o presidente Lula ou o PT não tiveram nenhuma influência, na composição das alas, na letra do samba enredo, comissão de frente ou qualquer outra formatação que a escola levou para a avenida. As escolas são livres e têm autonomia para fazer seus trabalhos sem qualquer intervencionismo. O desfile foi lindo, quem falou o contrário, é dor de cotovelo. Márcio Manoel Ferreira Jardim Novo Mundo - GoiâniaAuxílio Gás e FundeinfraNa edição desta sexta-feira (20), li a indignação de uma participativa leitora deste dileto jornal sobre a despesa causada pelo Auxílio Gás, mas não vi nenhum protesto sobre o alívio dado aos magnatas do agro com o fim da taxa do Fundeinfra. Quem tem tudo que sonha, acha caras as despesas sociais do Estado. Será que vão aliviar também o meu IPVA, meu IPTU? Geraldo Eduardo de Oliveira ChavesGoiânia-GOCaso MasterO ministro André Mendonça, do STF, novo relator do caso Master, concede mais autonomia, acesso e condições à Polícia Federal, o que permitirá ampla e célere investigação da derrocada do banco de Daniel Vorcaro. Mendonça coloca à disposição da PF documentos e objetos apreendidos dos investigados. Atitude Republicana, de respeito à Constituição. A sociedade brasileira espera resposta firme sobre os fatos que levaram o Banco Master a fraudar empréstimos e também sobre sua íntima ligação com o poder, principalmente em Brasília.Paulo PanossianSão Carlos-SP