Ana Paula Rezende\nAna Paula, atitude honrosa a sua! Eu, na condição de ex-filiado e ex vereador por três mandatos pelo MDB, compartilho e acredito que uma parcela significativa do MDB também compartilha seus sentimentos e a sua decisão. Você tem uma longa trajetória a seguir. Os legados e os exemplos dos seus pais foram e serão o nosso norte. Conte com o nosso reconhecimento e apoio. Parabéns!\nRonaldo Bafutto\nMozarlândia-GO\nCarga tributária\nO Quinto dos Infernos. Esta expressão refere-se aos 20% (ou 1/5) de tributos que eram cobrados de tudo que era produzido no Brasil, por determinação da Coroa. Hoje, mandamos algo em torno de 40% para o inferno. E vale lembrar que o governo tem um rombo nas contas, mesmo com tanta arrecadação. O inferno deve ser bem fundo mesmo, porque somos pressionados a pagar sempre mais, com mais e mais tributos e em todas as áreas. Pagamentos estes que não vemos retorno. Faltam estradas, portos, aeroportos, segurança, saúde, educação e tantas outras coisas que deveriam ser custeadas com nossos impostos. Sobram ministros, Bancos Master etc. Estados querem aumentar impostos, municípios querem aumentar impostos e o governo federal faz a mesma coisa para sustentar uma máquina obesa, ineficiente e descontrolada.