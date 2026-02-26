Partidos políticos\nFui eleito vereador por Ceres em 1982, pelo MDB, juntamente com Iris Resende como governador de Goiás, me reelegendo em 1988 pelo PDC, obtendo uma votação ainda maior. Depois, fui presidente de partido, PFL, PL, por último me filiei ao PSB. Atualmente não estou filiado a nenhum partido. Entendo que não é o partido político que forma o caráter de qualquer pessoa, e sim sua formação familiar. Hoje, no Brasil, partidos políticos não estão nem aí para suas ideologias, estatutos e outras coisas mais. A população já captou quais são os interesses da maioria dos nossos representantes.\nPortanto, a decisão de Ana Paula Rezende é mais que plausível, e o legado do seu pai jamais será esquecido. Agora é seguir em frente, colocar todo conhecimento em prol do nosso Estado de Goiás, na certeza de que também deixará uma grande contribuição a toda população goiana.