Jornada menor\nAlém de termos a carga tributária mais alta do mundo, com o governo pressionando sempre a pagar mais, em todas as áreas, agora surge a perspectiva do fim da escala 6x1, que deve elevar custo para o empresariado, com reflexos nos preços. O governo está propondo a redução da jornada de trabalho, para que o trabalhador descanse e receba o mesmo salário. Para que serve uma pauta desta? É uma medida demagógica, populista, em ano eleitoral, que despreza como funciona uma empresa, diminuindo a sua produtividade. Esta discussão não está sendo técnica, mas sim política. A redução da jornada vai diminuir a produtividade e aumentar os custos. Os pequenos negócios podem ser inviabilizados e ir para a informalidade. Isso é a ruína da economia brasileira. O que deveria acontecer: se o trabalhador quer trabalhar menos, digamos 3 horas, que ganhe por 3 horas. Vamos liberalizar, flexibilizar as regras do trabalho. A discussão deveria ser como aumentar a produtividade, mas estão invertendo a ordem, ou seja, trabalhar menos e ganhar o mesmo valor. Aliado a isto, lembremos da carga tributária aumentada com o ministro Haddad. O governo brasileiro está empurrando nossas empresas a migrarem para o Paraguai. Este país oferece vários benefícios fiscais, com mão de obra e energia mais baratas. Grandes empresas como Lupo, Riachuelo e outras já estão no Paraguai. A prioridade do governo deveria ser cortar seus gastos, não impactar mais as contas públicas, reduzir impostos e chegar a um ambiente melhor para o empreendedorismo com a preservação das empresas no País.