Aves da capital sob risco\nAcerca da reportagem “Aves urbanas enfrentam série de riscos na capital” (Superedição, 28 de fevereiro a 1° de março, Vida Urbana, páginas 14 e 15), quase ninguém quer mais uma árvore na porta de casa. Que pena! Povo prefere o calor, o concreto, do que folhas caídas. Que tristeza!\nKeila Carvalho\nGoiânia - GO\nOriente Médio sob ataque\nDos ataques iniciais na madrugada de sábado (28), realizados pelos EUA e Israel contra o Irã, que deixa (enquanto escrevo esta carta) um lamentável saldo de 201 mortes, sendo 148 de crianças atingidas numa escola infantil, e mais 750 feridos, tudo leva a crer que essa guerra promovida pelo incendiário Donald Trump, com a cumplicidade de Benjamim Netanyahu, não tem dia para terminar. Diferente do que imaginavam Trump e Netanyahu, o Irã surpreende, demonstra resistência e contra-ataca com mísseis e drones, atingindo Israel. Também matou militares americanos dentro do Irã. Porém, sofrem ataques do Irã, o Iraque, Kuwait, Catar, Emirados Árabes, Bahrein, Arábia Saudita. E se confirma que o aiatolá Ali Khamenei e o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad foram mortos. Lógico que o objetivo de Trump e Netanyahu, desmoralizados que estão, respectivamente, perante cidadãos americanos e israelenses, com advento desses ataques ao Irã, é derrubar (e não será fácil...) o regime iraniano, e sonham que na eleição deste ano para o Congresso americano e israelense tenham a maioria. Mais o estrago está feito sob o comando de Trump, que em pouco mais de um ano na Casa Branca provocou mais repulsa de históricos parceiros pelo mundo do que todos os presidentes dos EUA juntos, desde a promulgação da Constituição em 1787. Mas, assim como espero, e, principalmente o povo iraniano, que tenha valido a pena, e, como resultado desses ataques dos EUA e Israel, que o atual regime ditatorial e sanguinário dos aiatolás seja derrubado e se instale finalmente um regime democrático!