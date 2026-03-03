Penduricalhos\nComo é bom, ao ler O POPULAR como faço diariamente, deparar-me com os exemplos que frutificam e se espalham a partir dos poderes devidamente constituídos, para cujo sustento contribuímos com boa parte de nossos ganhos em consequência de trabalharmos arduamente. Comecemos pelo Judiciário, no momento acusando estar sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, em especial pelo ministro Flávio Dino, que está, em nosso nome, procurando colocar ordem numa seara que mais parece casa de mãe Joana ou coisa pior, que são os famosos penduricalhos. Tais se referem a arranjos feitos internamente para fornecer acréscimos salariais visando ganhos além do salário polpudo que os nobres desembargadores, juízes e promotores recebem todos os meses. Sem falarmos que gozam de férias bem mais duradouras que os simples mortais. Nesta segunda (2), O POPULAR trouxe estampada na primeira página que em nosso estado foram gastos R$ 106 milhões somente em verbas/penduricalhos, pagas sob a forma de indenizações no ano de 2025 pelo Tribunal de Justiça de Goiás.