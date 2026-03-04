BR-153 às escuras\nNo início de maio de 2021, foi publicada uma reportagem no POPULAR dizendo que em três meses o trecho da BR-153 que corta Goiânia e Aparecida estaria novamente iluminado. Passados muitos anos e continuamos com a BR quase que totalmente às escuras.\nHá alguns anos, à noite, temos que trafegar às escuras no trecho da BR-153 que corta Goiânia, simplesmente porque mesmo havendo toda a infraestrutura de postes de iluminação, não há manutenção adequada e reposição de lâmpadas queimadas para que haja luz permanentemente na rodovia.\nSabemos que já houve um “jogo de empurra” entre a Enel, empresa concessionária da BR-153 (Triunfo Concebra), municípios de Goiânia e Aparecida e o governo estadual, já que nenhuma dessas partes queria assumir a despesa da energia e manutenção perene da iluminação. O Ministério Público poderia reunir todas as partes na busca de uma solução.