Supermercados fechados aos domingosAcho mais que necessária essa decisão, afinal, trabalhar de domingo a domingo é desumano, nem Deus trabalhou tanto assim. Ele criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, e disse que isso era bom. Precisamos pensar no outro, não só n nosso estômago, pessoa que não descansa tem problemas psicológicos. Vamos apoiar isso também para trabalhadores de farmácias, postos de combustíveis, hotéis, aliás, para todos. Wederley MoreiraGoiânia-GO n Se pagar bem tem funcionário. Geração Z protestando pelas gerações passadas escravizadas. Muito bem, galera!Henrique MachadoGoiânia-GO Segurança cibernéticaAs organizações são formadas por pessoas. Um negócio é nada sem o fator humano. Quando pensamos em segurança cibernética, temos que ter em mente que ela não pode ser dissociada do comportamento das pessoas que trabalham nas organizações. Muitas falhas e riscos nascem dentro do ambiente de trabalho, assim como acontece com o usuário doméstico.Mesmo que os funcionários não tenham más intenções, eles podem facilitar ou cometer falhas por desatenção, negligência, descuido ou erro pessoal e expor os dados e sistemas a riscos diversos quando clicam em um link de phishing ou usam senhas fracas.As ameaças internas representam um dos maiores desafios em segurança digital, pois ocorrem a partir de ações de pessoas com acesso autorizado, com credenciais acima de suas atribuições, o que pode provocar vazamentos de dados ou quaisquer outros incidentes graves. A identificação e o monitoramento desses comportamentos são fundamentais para prevenção. Há ferramentas tecnológicas para isso, mas as organizações devem compreender todo o cenário envolvido, com ênfase no comportamento humano e na cultura cibernética.A cibersegurança é, primordialmente, uma questão comportamental e, portanto, a cultura da cibersegurança deve ser incentivada cotidianamente. É indispensável educar e conscientizar colaboradores sobre riscos, regras e boas práticas, antes mesmo de implementar as políticas e ferramentas técnicas.Eder SouzaBarueri-SP