‘Bando Master’Pelos desdobramentos do caso envolvendo o “Bando Master”, estamos diante de uma quadrilha de elevadíssima periculosidade e poder operacional. Esse poder reside nas dezenas de bilhões de reais desviados, ocultos (certamente grande parte em criptomoedas) e sustentado pela influência subterrânea de sua rede de poderosos “rabos presos” da República (para os quais Vorcaro representa uma espécie de “Espada de Dâmocles”). A prisão preventiva de Vorcaro e seus comparsas já era necessária desde os primeiros momentos em que os fatos emergiam das sombras, até para sua própria segurança. O Brasil encontra-se à beira do abismo graças à inoperância do Congresso Nacional, que não adota as providências constitucionais (“freios e contrapesos”, terror de ministro do STF) que deveria adotar, graças a um grande obstáculo: está sem presidente desde 1º de fevereiro de 2019. Já passou da hora dos senadores da República removerem esse obstáculo e designarem um presidente enquanto o Brasil existe. Milton Córdova JúniorVicente Pires-DF Mobilidade femininaCumprimento a engenheira mecânica Eliane Kihara pelo artigo intitulado Mobilidade feminina, publicado nesta quinta-feira (5) no POPULAR. Trabalho no Crea-GO e temos uma Comissão de Mobilidade onde este tema é pauta permanente.Em seu artigo, a autora trouxe uma visão feminina sobre os problemas ainda enfrentados no dia a dia pelas mulheres. Precisamos mudar esta situação e o artigo nos permite ter uma visão mais abrangente das dificuldades.Antonio de Pádua TeixeiraSetor Aeroporto - Goiânia Coleta de lixo reciclávelSobre a reportagem Paço fará aditivo da Limpa Gyn com reajuste de valores, publicada na edição desta quinta-feira (5), não tenho na contra, mas eles não são bons como o pessoal da Comurg. O caminhão da reciclagem quase sempre deixa o lixo que eu separo para trás, mesmo eu colocando um papel bem grande escrito “lixo reciclável” nele.Dias atrás, consegui alcançar um e entreguei o lixo, e eles disseram que esqueceram de pegar...Daniela SiqueiraGoiânia-GO