Dia da Mulher Para você mulher que vive e que saúda o dom da vida. Que se enxerga como uma mulher bonita, uma mulher inteligente e capaz. Para você mulher que vive suas conquistas com delicadeza, uma mulher que fez e faz do amor a vitamina que embala sua alma e seu jeito de mulher loba. Para você mulher que não se cala, denuncia e que faz do não a defesa das suas virtudes e dons. Viva! És livre. Viva de cabeça erguida e se apresente consciente de que nada lhe fará diferente e menor. Para você mulher que sofre e sofreu o horror da violência, lembre-se de uma coisa, o agressor é um fraco covarde. Incapaz de sentir a riqueza que a vida proporciona, ficou cego porque não quis e não quer enxergar. Para você mulher que constrói a possibilidade do diálogo, do respeito e confiança todos os dias, que seja o amor o timoneiro na construção de sua vida. Para você mulher: viva com doçura o seu dia! Marta Horta Figueiredo de Carvalho Jardim América - Goiânia Verbas de emendasVi reportagem sobre a Casa da Mulher Brasileira na TV Anhanguera. Como ideia, não pode ser melhor. Como execução do projeto, não pode ser pior. Mas o que quero mesmo é chamar atenção dos deputados estaduais e de nossos vereadores, principalmente aqueles que procuram burlar as leis para desviar os recursos. Taí um bom projeto para onde poderão ser destinadas as emendas, ao invés de tentarem favorecer ONGs que não fazem nada e outros destinos obscuros. Quanta atividade que se diz recreativa! Quantos destinos para encontros religiosos que não se realizam! Olhem mais para a Casa citada e tentem, pelo menos uma vez em suas vidas públicas, fazer uma boa ação. Edmo Nunes Setor Oeste - Goiânia Legado do MotoGP A sociedade goiana alimenta grandes expectativas para a realização do MotoGP, que é um dos maiores eventos do mundo. E o setor produtivo, especialmente, espera que a etapa de Goiânia do circuito mundial de motovelocidade ajude a fortalecer diversos segmentos do ramo de prestação de serviços, desde a hotelaria aos transportes, passando até mesmo pela indústria automotiva, e agregando especialidades como mecânica e estética de veículos. Isto porque a MotoGP tem potencial para despertar em diferentes gerações a paixão pelo automobilismo em geral e, claro, o prazer de cuidar bem da sua motocicleta ou do seu carro. Começou a contagem regressiva para o “evento do ano” em Goiás. Rafael Gonçalves Vila João Vaz - Goiânia