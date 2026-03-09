STFAté quando o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, ficará inerte, omisso, adotando conduta análoga àquela da “Teoria da Cegueira Deliberada” em relação a ministros que devem ser imediatamente suspensos ou afastados do cargo, diante dos recentes e gravíssimos acontecimentos? Até quando os senadores se omitirão em relação a um presidente do Congresso que está destruindo o Legislativo por meio de sua omissão, em vez de afastá-lo da presidência e restaurar a normalidade constitucional no Brasil – e passar a exercer o seu papel de “freios e contrapesos”? Milton Córdova Júnior Vicente Pires-DF Retirada de mogno no CentroApesar do valor histórico da árvore, faz-se necessária a retirada, pois há um laudo técnico que indica riscos de queda. A Prefeitura de Goiânia está trabalhando para prevenir danos futuros.Fernanda GracielaGoiânia-GO‘Desimportância’Dias atrás, acordei bem cedo para cumprir a agenda do dia. Cheia de pensamentos, preocupações, planejamentos e uma certa irritabilidade causada por uma semana tensa e momentânea desarmonização. Sentei no banco da varanda e a mesa estava cheia de objetos da não tão recente mudança. Todos embrulhados com jornal. E como jornalista filha do impresso, sempre dou uma olhada nas matérias. Vi um texto da Karla Jaime, publicado no dia 25 de julho de 2025, na coluna Crônicas e Histórias no Jornal O POPULAR. Mesmo com pressa, já fui seduzida pelo texto fluido, sempre envolvente da colega. Com o título Desimportância, o texto me fez “desimportar” com as preocupações que fervilhavam na minha cabeça. Lembrei-me de pesquisas recentes que indicam que olhar a vida com leveza caminha junto com os pilares de uma vida saudável: sono, alimentação, atividade física. Em sua crônica, Karla fala de perdas e rupturas trazidas pelo envelhecimento. Lembrei também que meu mais novo desafio interno é tentar ser uma centenária. E essa boa leitura deve contribuir com meu pleito! Obrigada, Karla!Elizeth AraújoGoiânia-GO