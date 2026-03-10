Fim da escala 6x1\nDizia Amador Aguiar, fundador de um grande banco, que apenas o trabalho gera riquezas. Ele estava certíssimo, por meio do trabalho construímos casas, estradas, automóveis, melhoramos a vida das pessoas etc. Mas quem deve executar o trabalho, colocar a “mão na massa” e por quanto tempo e em que condições? Os gregos e romanos entendiam que os trabalhos pesados, manuais, deveriam ser feitos pelos escravos, pois eles, como seres superiores, deveriam se dedicar a filosofia, a cultura, ao prazer. Trabalhar vem do latim vulgar “tripaliare”, que significa nada mais, nada menos que “torturar, martirizar”. O verbo tripaliare passou a incorporar as noções de “batalhar, lutar, esforçar-se”, acabando por agregar também as acepções de operar, executar tarefas, exercer um ofício, uma atividade, ou seja, trabalho.