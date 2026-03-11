Buracos na BR-153 entre Itumbiara e Goiânia\nEscrevo para registrar minha profunda indignação com a situação da BR-153, no trecho entre Itumbiara e Goiânia. Trata-se de uma rodovia pedagiada, na qual os usuários pagam valores elevados à concessionária Triunfo Concebra, justamente com a expectativa de trafegar em uma estrada segura e bem conservada.\nEntretanto, o que se encontra nesse trecho é uma realidade completamente diferente. A rodovia apresenta diversos buracos, irregularidades no asfalto e claros sinais de falta de manutenção, principalmente do lado direito, colocando em risco a segurança de milhares de motoristas que utilizam diariamente essa importante via de ligação.\nÉ inadmissível pagar pedágio caro e, ainda assim, enfrentar uma estrada em condições precárias. A cobrança da tarifa pressupõe um serviço adequado de conservação, sinalização e segurança viária, o que claramente não está sendo observado.