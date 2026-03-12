Projeto Escudo Feminino\nA respeito da aprovação (em segunda votação na Câmara de Goiânia) da lei em epígrafe, no que tange ao item em que o município subsidiará a compra de armas de fogo para mulheres vítimas de violência, resumo em uma única frase: caso essa lei seja sancionada pelo prefeito de Goiânia automaticamente os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), além do Ministério Público, estarão assinando um atestado de incompetência. Trata-se de um retrocesso social que, aliás, é absolutamente inconstitucional. Bizarro o poder público transferir para cidadãs algo (defesa/segurança) que é de sua competência. Além da inconstitucionalidade, sugiro acesso aos mais diversos estudos e pesquisas que, unânimes, apontam que quanto maior o número de armas de fogo nas casas, maior é a possibilidade da ocorrência de feminicídios.