Saneamento\nUma vergonha o que acontece com o sistema de esgoto da Avenida Vereador José Monteiro no Setor Negrão de Lima. Nessa avenida ficam o Crer, a Secretaria da Economia e uma das sedes da Saneago. O esgoto corre solto dia após dia. A Saneago vem, dá uma arrumada paliativa (apenas para calar a boca do contribuinte) e após uns dias o esgoto volta a vazar e o mau cheiro é insuportável, além da “cacas” descendo a céu aberto para cair no Rio Meia Ponte. Fico imaginando que, se na porta da sua sede, essa empresa se comporta assim, como deverá ser longe de seus olhos? Até quando continuaremos a conviver com tamanha incompetência?\nRogério Guimarães\nSetor Jaó - Goiânia\nArt déco no Centro\nMeses atrás escrevi carta para esta coluna com uma sugestão sobre o art déco na Avenida Anhanguera, no trecho Avenida Tocantins até Avenida Paranaíba, baixada do Botafogo. Falei em eliminar as propagandas na parte acima da marquise dos prédios, podendo usar só a parte abaixo da marquise para tal, recuperando na parte superior a beleza das fachadas originais. Na edição desta quinta-feira (12) me deparo com uma reportagem na página 4 segundo a qual nosso prefeito afirma que vai fazer exatamente como sugeri.