Escudo Feminino Muito me surpreendeu a aprovação pela Câmara de Goiânia de uma lei segundo a qual a prefeitura deve fornecer arma de fogo para mulheres vítimas de violência. Ora, vivemos uma inversão de valores. Não é fornecendo armas a todos que vamos resolver o problema da violência, principalmente contra as mulheres. Por muito tempo o poder público se preocupou mais com os crimes contra o patrimônio do que com a vida de uma mulher. Durante décadas, ao procurar uma delegacia de polícia para registrar uma ocorrência de violência, a mulher era humilhada, não lhe era dispensada a devida atenção. Apenas nos anos 1980 foram criadas as primeiras delegacias especializadas ao atendimento às mulheres, mesmo assim, com pouca estrutura, poucos servidores. A violência contra a mulher é sistêmica. Penso que para mitigar a violência a que as mulheres são submetidas, primeiro as famílias devem ensinar seus meninos a respeitarem as mulheres. Segundo, as mulheres, antes de se relacionarem com um indivíduo, devem procurar saber seu histórico, se ele é uma boa pessoa, honesto, trabalhador, pois nem sempre a embalagem garante a qualidade. Terceiro, não se calarem diante da primeira violência, se tornarem independentes financeiramente e, por último, e mais importante, que o Estado tenha um aparato preparado para atender a mulher vítima de violência, seja no pronto atendimento aos chamados, seja a uma rápida resposta da Polícia Civil, no sentido de enviar o resultado da investigação para punição exemplar ao perpetrador da violência contra as mulheres, mais delegacias especializadas ao atendimento à mulher, mais varas criminais de punição aos agressores de mulheres.Lembro que em 2006, por ocasião da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, o autuado ficava preso no mínimo dez dias, com o passar do tempo ouve um afrouxamento. A impunidade gera reincidência, portanto, é preciso combatê-la. Armas apenas nas mãos de policiais preparados! Adair Luiz da Silva Júnior Setor Oeste - Goiânia Dia do Consumidor A confiança e a lealdade do consumidor goiano são determinantes para impulsionar o comércio varejista na geração de empregos, no empreendedorismo, na consolidação de um ambiente de negócios favorável e na arrecadação tributária, que volta para a sociedade em obras e serviços prestados pelo poder público. O consumidor, sendo o principal elo dessa cadeia produtiva, faz de Goiás um polo vibrante de consumo e inovação, estimulando as empresas a aprimorarem o atendimento, tornando-se mais competitivas. Por isso, merece todo o reconhecimento neste 15 de março. Viva o Dia do Consumidor! José Reginaldo Garcia, Presidente do Sindilojas-GO