Dona Fifia\nQual a chance de algo assim acontecer? Você lê n’O POPULAR que a antiga amiga de internato de sua avó e de suas tias — todas já falecidas — e que fará 100 anos em maio subirá ao púlpito da Universidade Federal de Goiás para ser homenageada e falar da criação da primeira instituição de curso superior de Música em Goiás, o Conservatório Goiano de Música.\nAluna de Heitor Villa-Lobos, ela enfrenta com disciplina todo o cerimonial e depois ainda palestra por meia hora, lendo, com voz firme e sem óculos, um texto escrito à mão. E, ao final, diante de uma longa fila de cumprimentos, olha para mim e diz: “neto de Carmen, é uma alegria ter você aqui.” Saí dali pensando no momento curioso que vivemos. Goiânia é uma capital jovem. Fundada em 1933 por Pedro Ludovico Teixeira, ainda existem pessoas que atravessaram praticamente toda a sua história.