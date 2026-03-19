Supremo\nA respeito da carta de autoria do sr. Hélio Ribeiro (Goiânia), publicada neste espaço democrático sobre título em epígrafe, sustento a posição coerente do eminente professor constitucionalista dr. Jônathas Silva que, nesta questão, não está só. Carrega consigo uma legião de cidadãos e entidades formadores de opinião de nossa sociedade civil organizada em todo o território brasileiro bem como nos quatro cantos do mundo.\nA compreensão do jurista quanto à atuação do STF bem como de grande parte de estudiosos à época - e ainda hoje - passa longe de conceitos pré-formados ou concepções ideológicas e é esta a imagem que o missivista em questão de forma tendenciosa quer nos transferir equivocadamente. Estamos em um país cuja Constituição Nacional nos garante o direito ao livre pensamento e às mais diversas formas de manifestações, desde que estes não tenham origens acobertadas por mentiras e inverdades e calúnias (as famosas fakes news) nem sirvam como incentivo ao caos e à desordem social, casos concretos aqui ocorridos em passado recente e que automaticamente induziram à atuação firme e legal do Supremo Tribunal Federal.