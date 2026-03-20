Minerais críticos em Goiás\nUrânio? Sim! A exploração do potencial cearense está no radar. Temos em Goiás nos municípios de Amorinópolis e Iporá, por exemplo. Além deste metal, vários outros com potencial para gerar dividendos, energia e desenvolvimento de pesquisas. É o que pretende o Governo de Goiás, em acordo firmado com os EUA para a exploração de terras raras. O crescimento de miniusinas para a produção de energia solar, diante do aumento do preço do petróleo e da questão nuclear devido a tensão global, pode estimular o uso dos carros elétricos ou híbrido flex, dentre outras formas de energia.\nEmergência Radioativa, da Netflix, revive os idos de 1987, véspera do primeiro MotoGP em Goiânia – assuntos abordados no POPULAR de 17 e 18/03/2026. Lembrar para cuidar! Como a proposta de reajuste de pensões das vítimas do césio-137.