AgehabTodos fomos surpreendidos com a operação do Ministério Público de Goiás na Agência Goiana de Habitação. Promotores de Justiça, com o apoio de policiais militares, vasculhando o centro do poder do mais importante órgão destinado a prover habitações para a população goiana de baixo poder aquisitivo. Salas de integrantes da alta cúpula do referido órgão sendo objeto de mandado de busca e apreensão, uma cena lamentável. Me chamou a atenção o fato noticiado de que a operação se deu após denúncias de servidores que não suportavam ver tanta coisa errada. Ora, como desvios de R$ 80 milhões, como foi citado, passaram despercebidos pelos órgãos de controle? O chamado “dinheiro público” vem do labor dos empresários, trabalhadores e não pode ser objeto de malversação. Cada vez que se abastece um veículo, boa parte do que é pago vai para os cofres do Estado, seja, município, Estado e União. Onde estavam os tribunais de contas, o Ministério Público, os deputados, que têm como atribuição fiscalizar o Estado, e os demais órgãos de controle? Foi preciso que servidores denunciassem para que providências fossem tomadas! Quantos outros casos podem estar acontecendo neste momento, em todas esferas de poder, sem que seja denunciado? Conheço casos de servidores honestos que adoeceram e morreram por ver coisas erradas em seu órgão e não poder fazer nada, pois a alta cúpula estava envolvida. Outra coisa que me chamou a atenção, como pessoa que sabe o valor do dinheiro, foi o valor divulgado como sendo o custo de cada moradia, R$ 127 mil, sendo que elas são entregues gratuitamente. Logicamente não é pelo fato da casa ser entregue gratuitamente, o que do meu ponto de vista é errado, a pessoa deveria pagar de acordo com suas condições, é que a casa deve ser de má qualidade, mas é possível construir uma casa digna com menor valor. Existem vários métodos de construção que propiciam muita economia nos gastos. Vi recentemente cerâmica no valor de R$ 15,00 o metro. A mão de obra, ao menos em parte, poderia ser da pessoa que está sendo beneficiada, como no famoso mutirão do Iris Rezende no início da década de 80. Infelizmente com o nobre objetivo de fornecer moradia ao povo, tubarões querem se locupletar. Mais respeito ao dinheiro público! Adair Luiz da Silva Júnior Setor Oeste - Goiânia SelicLula, que desde que assumiu sua 3ª gestão no Planalto nada fez para equilibrar as contas públicas, disse que está triste porque a redução da Selic foi de apenas 0,25 ponto porcentual. Ora, tristes estão os empresários e consumidores que pagam por culpa de seu governo altas taxas de juros para produzir e consumir.Paulo PanossianSão Carlos-SP