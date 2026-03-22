Master, Vorcaro e o Brasil\nCaro Vorcaro, ao contrário de muitos, considero-o um gênio. O que você fez aos 42 anos de idade, sendo sete de atividade bancária, não é para qualquer um. Envolveu no mesmo balaio todos os setores da economia, os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, levando a imprensa a cumprir seu principal papel, o de de investigar, denunciar e informar. Agora, meu amigo, cabe a você, e somente a você, fazer delação criteriosa, denunciando todos que foram comprados, doa em quem doer. Quem lhe pede são todos aqueles cansados dos desmazelos e da impunidade daqueles que se julgam donos da verdade. Está na hora de passarmos o Brasil a limpo, e a oportunidade é esta. Reitero a seus advogados o mesmo pedido. Denuncie todos!\nTubal Vilela da Silva Neto\nSetor Oeste\nEleições e a busca pelo voto