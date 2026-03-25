Retirada de árvores\nOs goianiense acompanham a continuidade da retirada das árvores. Em todas as reportagens que vemos, observamos que não existe uma opinião fechada sobre o tema. De um lado a opinião de técnicos da prefeitura, amparada por parecer de professores, mas existem também posições técnicas contrárias. E a população fica com as perguntas sem respostas: por que só agora, de uma hora para outra, tantas árvores de Goiânia adoeceram? Os técnicos da gestão atual já atuavam na gestão anterior? Por que esta mudança? Existe uma política séria sobre o tema? Ou em cada gestão teremos uma linha de conduta? A população merece mais transparência.\nSe existem contestações é porque não é uma opinião fechada. É preciso ouvir opiniões contrárias na mesa do debate e que, após discussões sérias, prevaleça a mais correta.