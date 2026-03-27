Idosos\nComo bom goianiense que sou, costumo ficar de olho nas atrações locais. Há cerca de dois anos, fui conhecer a feira de antiguidades, que acontece todo segundo domingo do mês na Praça Tamandaré, no período matutino. Fiquei surpreso com um grupo de senhoras que enquanto fiavam, cantavam músicas antigas. Aproximei-me do referido grupo e logo passei a também cantar com elas. Que maravilha!, senhoras com 60,70,80,90 anos que descobriram a alegria em se reunir, cantar e fiar. Desde então, sempre que posso vou a feira de antiguidades, levando meu violão, e tento acompanhar a alegria, disposição daquele maravilhoso grupo, intitulado as fiandeiras de Goiânia. Além das apresentações na feira, elas têm uma agenda que compreende abertura de seminários junto ao Conselho Regional de Medicina, apresentações na Pecuária de Goiânia e em eventos no interior. Ufa! haja disposição, mas elas nunca dispensam um convite. No mês de maio estarão na Feira do Livro, promovida pela Academia Brasileira de Letras, em Goiás, presidida por meu irmão Ademir Luiz da Silva. Quero despertar a sociedade para a importância de incluir os idosos. Felizmente, com a evolução da medicina, nossos idosos estão vivendo bastante, mas não basta estar respirando, é preciso estar ativo, alegre. Há cerca de três anos, a equipe da delegacia onde eu trabalhava foi até a região noroeste promover uma ação do Dia das Crianças. Uma vez no local, percebi que além da creche tinha também um lar para idosos. Junto com três colegas fui até o abrigo de idosos e me apresentei, propondo fazer uma atividade com eles. A equipe os colocou no pátio, a maioria muito comprometida, e fizemos algumas atividades, cantamos e percebemos que eles tinham gostado muito, fizemos o dia deles mais feliz, pois alguns estavam totalmente abandonados há muitos anos, pessoas que foram ativas em suas vidas e terminavam ali, esquecidas. Quando terminamos as atividades, despedi dos internos, dizendo: Até o ano que vem! A coordenadora disse-me: tente vir antes, pois ano que vem a maioria não estará mais entre nós. Amemos nosso idosos. Se você tem um idoso em sua família dedique parte do seu tempo a ele, leve-o ao parque, leve-o ao mercado, tenha paciência, escute-o, afinal de contas envelhecer é um privilégio!