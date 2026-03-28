Caso Master Parece brincadeira, mas é verdade. Na segunda-feira (23), Daniel Vorcaro – responsável pelo maior golpe financeiro da história – foi transferido de uma cela menor para uma sala luxuosa na Polícia Federal, conhecida como “Sala de Estado-Maior”. Essa cela é destinada para autoridades e figuras públicas e foi onde Jair Bolsonaro ficou. O local conta com cama, banheiro privativo, mesa, ar-condicionado, televisão e frigobar. Pergunta: qual a razão desse privilégio obsceno? O Brasil virou mesmo o país do master deboche. MILTON CORDOVA JUNIOR Vicente Pires-DF \t Emergência radioativa Os episódios dramáticos, ligados à contaminação por césio-137 em Goiânia, voltaram à tona com o lançamento da nova série da Netflix chamada Emergência Radioativa. A série em si tem boas qualidades, mas quero escrever sobre José Nelto. Leio, na edição de O Popular de 26/03/2026, reportagem que narra detalhes do enterro de Maria Gabriela e Leide das Neves, vítimas da tragédia, no Cemitério Parque, em outubro de 1987. É mencionado o evento de uma turba que apedrejou os caixões. É publicamente reconhecido que o então vereador José Nelto, hoje deputado federal, estava presente e foi um dos protagonistas do ataque que envergonhou a cidade. Procurado pela reportagem, tentou apagar a história, afirmando que estava lá para apaziguar a população. Pois escute bem, senhor deputado: não esqueceremos do que o senhor fez! Existem videos e fotos que muito bem retratam o seu comando da multidão, com pedras na mão. O senhor foi um dos responsáveis pelo apedrejamento do caixão da criança Leide das Neves. Quanto à reportagem, vale ressaltar que faltou profundidade e checagem de fatos. O que dirão os jornalistas mais experientes como Silvana Bittencourt, Rodrigo Hirose, Cileide Alves? Carlos Alexandre Aidar e Silva Setor Bueno - Goiânia Nota da redação: Nosso jornalismo tem como regra garantir o direito de defesa aos acusados, em qualquer reportagem, um dos preceitos fundamentais da ética profissional.