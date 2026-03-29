Vida de cachorro\nEm tempos não tão distantes era comum lastimar por qualquer sofrimento, usando a expressão “eita vida difícil, eita vida de cachorro”. Com todo respeito à cachorrada ou a qualquer outro pet, drásticas mudanças de comportamento na atenção e importância assustam se comparado o ser humano a estes animais em tantos aspectos, ultrapassando os limites da moralidade, dos valores e outros aspectos que nos deixam marginalizados perante as leis. Donos/tutores de qualquer pet não são procurados quando os abandonam nas ruas passando fome e sede. Não aparecem quando seu cão perambula pelas ruas, “mija” no seu portão, “faz cocô” na calçada de outrem exalando mau cheiro e, por fim acaba sendo alvo de alguém que sofre com isso, mesmo tratando devidamente o animal que tem casa. E ainda viram manchete em horário nobre nos canais de TV. Na contrapartida deste contexto, a Justiça, por certo, age contra quem cometeu agressão dessa magnitude, às vezes desproporcional àquele humano que atropelou, aleijou ou matou alguém porque estava ao volante de um carro alcoolizado ou drogado. É dever de todos cuidar corretamente dos seus animais de estimação, bem como denunciar aqueles que os desprezam nas ruas, por conveniência ou não. Vamos denunciar... se possível, é claro.