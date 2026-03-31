Césio 137\nUma história mal contada pode levar alguém a sentir raiva de uma pessoa inocente e a gostar de uma pessoa mentirosa.” É revoltante ver como uma história real, que foi marcada por medo, dor, discriminação, perdas, sofrimento e superação, seja tratada como mero entretenimento volúvel e descartável. A deturpação dos fatos histórico não foi apenas um erro de narrativa, considero um desrespeito profundo com a memória das vítimas e de nós que sobrevivemos, mas que muitas vezes morremos devido ao acontecimento. Quando alteraram o fato histórico trágico por conveniência, para tornar a trama mais científica e comercial, cometeram um crime contra a verdade. A história real que vivemos não precisa de floreamentos sensacionalistas, ela foi trágica por si só. Transformaram vítimas de um sistema irresponsável, em vilões, minimizaram a tragédia para gerar audiência, e ignoraram a dor e o contexto de todo um episódio de dezenas de vidas. A negligência na pesquisa, a falta de compromisso com fontes verdadeiras e a preguiça intelectual de quem conta essa história, demonstram um descaso inaceitável. O resultado? Será uma falsa memória coletiva. Tenho observado nos comentários. Pessoas aprendendo a versão deturpada, injustiça que será perpetuada e nós figuras reais teremos nossas reputações destruídas sem base fática. A verdade histórica importa sim. A memória precisa ser protegida. Não vamos aceitar passivamente que a história seja reescrita por conveniência, pois quem ignora o passado da forma como ele realmente foi, está condenado a repetir seus erros. E tenho dito.