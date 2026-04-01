Trabalho e auxílios\n“Lerê, lerê, lelerê lererê!” - início de música-tema da famosa novela “A Escrava Isaura” e que é cantada por muitos de nós quando nos referimos às lidas cotidianas de trabalhos árduos. Indignado aqui com carta sobre tema em epígrafe, publicada nesta segunda-feira (30), apoiando abertamente a continuidade da polêmica jornada 6x1. Aliás, da forma que a autora da carta pensa, não duvido que logo brade por trabalho 7x0. É a velha e já decaída defesa daqueles(as) que ainda vivem inspirados(as) em regimes patriarcais que não se sustentam.\nA estas pessoas, aproveitando o período de Semana Santa, sugeriria a leitura de poemas de Castro Alves e estudos de Luiz Gama e Joaquim Nabuco, ou conhecerem a heroica história do Dragão do Mar Cearense. Quem sabe ouvir a icônica música Construção, de Chico Buarque, ou, talvez, ler livros como Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, e Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Caso se anime, por fim, sugeriria ler o Cântico das Criaturas de Francisco de Assis. Estão aí boas possibilidades para aguçar reflexões e, quem sabe, buscar entendimento e mudança de conceitos, pré-conceitos e reposicionamentos de vida.