O POPULAR, 88 anos\nÉ com grande respeito e admiração que venho saudar o jornal O POPULAR pela celebração de seus 88 anos de história - uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação, a credibilidade e a conexão entre pessoas.\nSob o significativo slogan “88 anos conectando pessoas”, o jornal reafirma seu papel essencial na construção de uma sociedade mais informada e consciente. Trata-se de um veículo cuja história se entrelaça com a própria história de Goiás, acompanhando e registrando os principais momentos, desafios e conquistas de nosso Estado.\nAo longo de quase nove décadas, O PoPULAR tem cumprido sua nobre missão de informar com responsabilidade, praticando um jornalismo pautado pela qualidade, pela ética e pelo respeito ao leitor - valores cada vez mais indispensáveis em nosso tempo.