Eleições 2026Hoje o medo, para grande parte da humanidade, ainda se dá pelos riscos da sobrevivência: a perda do emprego, a segurança alimentar, o suporte à saúde, educação, e até o poder de consumo. Esse medo se aprofunda nas proximidades das eleições, que se funda na escolha de candidatos que ofereçam expectativas à segurança desejada. É nesse contexto que se dá a batalha pelo voto, em grande parte conquistada pelo poder da persuasão, da comunicação e, por conseguinte, das condições financeiras dos candidatos ou partidos, suporte às diferentes formas de convencimento. Infelizmente, grande parte do eleitorado, destituído de uma formação política, torna-se mais propensa ao medo embutido nas ameaças, tornando-se refém dessas articulações, cada vez mais sofisticadas pelos avanços da tecnologia, a exemplo dos recursos da inteligência artificial. Esses artifícios, criados para o bem, também podem ser usados para o mal, com capacidade de moldar, alterar ou mascarar a realidade objetiva. Diante disso, o eleitor desavisado, torna-se vulnerável a inverdades ou manipulações em relação aos adversários, podendo influenciar na decisão das escolhas. Essa é uma das formas de se atingir uma parcela significativa do eleitorado; propagando o medo; o medo da perda de seus direitos; o medo da perda do seu trabalho; o medo da perda dos benefícios sociais, dentre outros. Isso acaba tendo um impacto significativo, muitas vezes impossível de uma intervenção imediata da Justiça Eleitoral; e quando ela age, o estrago já foi feito, a verdade torna-se inócua ou duvidosa, levando a resultados inesperados. É importante que estejamos preparados para esse embate, na esperança de que essas escolhas sejam melhor fundamentadas, considerando a vida pregressa dos candidatos, suas realizações e propostas factíveis. Importante ressaltar os princípios ideológicos fundamentados nas diferenças de classes.Valter Casseti Sítios de Recreio Pindorama - Goiânia LeituraO livro é uma ferramenta que materializa os contextos, os quais se perderiam no tempo, não deixando resquícios da memória, da história, da identidade, da língua e dos inúmeros símbolos utilizados pelos nossos ancestrais, e que influenciam indiretamente ou diretamente a contemporaneidade.Dhiogo José CaetanoUruana-GO