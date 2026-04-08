Paz no mundo\nEstá na hora de o Congresso Nacional dos Estados Unidos colocar em prática a Vigésima Quinta Emenda (Emenda nº 25) da Constituição dos EUA para afastar Donald Trump da Presidência da República de seu país por absoluta incapacidade mental. Os últimos recados deste lunático são tenebrosos e colocam em risco sim a ordem e a paz mundial. Isso não é brincadeira e não é hora em absoluto de pensarmos e/ou falarmos com propósitos ideológicos ou algo assim. Pensemos em nome da paz mundial ou, no mínimo, para evitarmos uma carnificina ainda maior em todo o Oriente Médio. Lutemos pela preservação da vida humana já que a ordem econômica mundial, diante dessas inconsequentes manifestações e terríveis possibilidades, já está há muito com os sinais de alerta acionados.\nDeus nos proteja! Paz e bem!