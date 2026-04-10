Empreendedores\nUltimamente, muito se fala na proteção dos trabalhadores, por jornadas árduas. Algumas pessoas se manifestam indignadas com a atual jornada 6x1. Entretanto, poucos ousam lembrar e comentar o lado empreendedor, aquele que gera empregos, que paga os salários e que movimenta a economia, peça central de um país democrático e capitalista. O dinheiro da nação, ou seja, o dinheiro público, também vem desta classe. Atualmente, o ambiente de negócios no Brasil é um dos mais difíceis no mundo. “Dados do IBGE indicam que, 65% das empresas encerram suas atividades nos primeiros cinco anos, e menos de 25% sobrevivem por uma década”. O país vive uma instabilidade econômica, devido a um governo perdulário, que gasta de forma excessiva e cujas estatais estão no vermelho, em déficit. Juros altíssimos dificultam o planejamento e a previsibilidade das empresas, bem como a expansão dos negócios. O ambiente do empresário é complexo e desafiador! Isto afeta a sua saúde mental, pelas condições adversas, excesso de impostos, que surgem de forma constante. É preciso um suporte voltado aos empreendedores contra a burocracia, as incertezas jurídicas, que os levam a punições excessivas e a um esgotamento, a ponto de estarem levando suas empresas para outros países, que lhes dão apoio, incentivos fiscais, com maior proteção àqueles que querem empreender.