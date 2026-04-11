Césio 137Diante da notícia de que vereadores de Goiânia propuseram que o dia 13 de setembro se torne feriado municipal em memória das vítimas do acidente com césio 137, ocorrido em 1987, porque a data marca o início da contaminação e visa prestar homenagens, educar sobre segurança nuclear e preservar a memória histórica, argumento que ninguém aguenta mais feriado. Pelo amor de Deus! O Brasil precisa focar na educação e no respeito ao dinheiro do contribuinte. Querem homenagear as vítimas, aumentem a assistência a elas e o valor de seus proventos. A data apenas vai discriminar ainda mais e nada será em benefício delas. Escolham um domingo para homenageá-las, com um culto religioso e ações de ajuda. Que tal o segundo domingo de setembro? Setembro já tem o dia 7 dia da Independência, quando sempre emendam o feriadão. Não aceitaremos mais um feriado, um absurdo pensarem numa coisa desta, só quem vive do nosso dinheiro mesmo. Somem os feriados e as consequências deles, na educação e nas mortes nas estradas, Um país como o nosso, em que priorizam o futebol, a criação de feriados e penduricalhos em altos salários, não pode dar certo.Maria Isabel de Assis PereiraSetor Oeste - Goiânia Abril Marrom e a saúde dos olhosA saúde dos olhos muitas vezes fica em segundo plano, mesmo diante de doenças que podem levar à perda da visão. Durante o Abril Marrom, o alerta é claro: prevenir ainda é o melhor caminho.Nos consultórios sempre alertamos os nossos pacientes que grande parte das doenças oculares evolui de forma silenciosa. Quando surgem os primeiros sinais, o problema já pode estar avançado.Condições como glaucoma, catarata, retinopatia diabética e degeneração macular exigem atenção, mas podem ser controladas com diagnóstico precoce. Exames regulares, cuidados com doenças como o diabetes e proteção contra o sol fazem toda a diferença.Mais do que uma campanha, o Abril Marrom é um lembrete: cuidar da visão é um hábito que precisa fazer parte da rotinaHumberto BorgesOftalmologista Setor Marista - Goiânia