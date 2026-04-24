Escala 6x1\nTemos o maior número de impostos do mundo; além dos empresários, a classe trabalhadora também é tributada. Nosso país é privilegiado, com extensão de terras férteis, abundância de água, clima\nestável e minérios. Não temos tornados, terremotos ou geadas rigorosas. O que precisamos é trabalhar e produzir riquezas, de modo que todos se beneficiem com o progresso. Trabalhar apenas cinco dias na semana é incoerente em um país em desenvolvimento, e vejo nesta proposta uma medida eleitoreira, que acredito que a maioria dos trabalhadores não vê com bons olhos, por possíveis instabilidades em seus postos de trabalho. Temos como exemplo a regulamentação dos direitos das empregadas domésticas (nada contra regulamentar), mas essas profissionais gozam de alguns benefícios pertinentes a suas funções, tais como café da manhã, almoço, lanches, ambiente familiar, amizade próxima às patroas, solidariedade; enfim, é uma relação diferenciada. Ao enquadrá-las às regras dos demais trabalhadores, onerou-se muito os empregadores domésticos, que, em sua maioria, não conseguem manter suas