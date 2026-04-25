Cidade Vida Verde Goiânia nasce do traço planejado e da vocação para o equilíbrio entre cidade e natureza. Em seu desenho original, já estava presente a ideia de uma capital que respirasse - aberta, arborizada, humana. Hoje, diante dos desafios globais impostos pelas mudanças climáticas, essa vocação deixa de ser apenas herança e se transforma em responsabilidade histórica. Goiânia pode - e deve - afirmar-se como uma das grandes referências ambientais do mundo contemporâneo. Não como discurso, mas como prática. Não como promessa, mas como realidade cotidiana. Ser uma Cidade Vida Verde significa compreender que o meio ambiente não é um elemento decorativo da paisagem urbana. É a base da qualidade de vida, da saúde pública, da economia e da cultura. Significa reconhecer e valorizar seus parques, como o Parque Vaca Brava e o Parque Flamboyant, não apenas como áreas de lazer, mas como infraestrutura essencial à vida urbana. Significa ampliar o verde para além dos cartões-postais, conectando bairros, criando corredores ecológicos e garantindo que cada cidadão tenha acesso direto à natureza. Significa investir em mobilidade limpa, em educação ambiental, em inovação e em governança responsável. Mas, acima de tudo, significa escolher uma narrativa de futuro. Uma narrativa que valoriza o que Goiânia tem de melhor: sua capacidade de planejar, de acolher, de renovar e de crescer com equilíbrio. O mundo busca cidades mais humanas, mais sustentáveis e mais resilientes. Goiânia reúne as condições para ocupar esse lugar. Não como exceção, mas como exemplo. A construção dessa identidade exige decisão política, participação social e compromisso contínuo. Exige transformar o verde em política de Estado. Exige fazer da sustentabilidade um princípio permanente. Goiânia não é apenas uma cidade arborizada. Goiânia é - e pode ser reconhecida globalmente como - uma verdadeira Cidade Vida Verde. E este é o tempo de afirmar isso com clareza, coragem e visão de futuro. Narcisa Abreu CordeiroGoiânia-GO Alego Cabe aos deputados e deputadas legislar e cobrar do Executivo. Mas o que faz o perdulário presidente da casa é pura demagogia, campanha eleitoral a nossas custas; não bastam os 5 mil funcionários na Casa, trombando nos corredores. Espero que saibamos dar uma resposta à altura a estes pseudopolíticos. Tubal Vilela da Silva Neto Setor Oeste - Goiânia