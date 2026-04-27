Retirada de trecho da ciclovia\nA retirada desnecessária do trecho da ciclovia na Avenida T-6, entre a Praça do Cigano e o Jardim América, é um ato de desatenção da Prefeitura com a cidade.\nEm vez de avançar nas diversas formas de mobilidade urbana, a gestão municipal escolhe andar - ou melhor, pedalar - para trás, pois, além de não implantar novas ciclovias, ainda destrói as existentes.\nA ciclovia naquele trecho se integrava normalmente ao trânsito e não era luxo, era necessidade. Servia a trabalhadores, ciclistas e famílias, promovendo saúde, segurança e bem-estar.\nAinda há tempo para que o bom senso prevaleça e a delimitação da ciclovia seja implantada novamente naquele trecho.\nOrion Andrade de Carvalho\nArquiteto e urbanista\nGoiânia-GO\nManutenção urbana\nA Prefeitura de Aparecida de Goiânia, na gestão do prefeito Leandro Vilela, trava uma verdadeira guerra em prol da limpeza da cidade, que foi deixada pela administração anterior totalmente tomada por mato alto, entulho e lixo. E o Aterro Sanitário Municipal estava sem licença ambiental.