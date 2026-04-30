Obra parada no Parque Maracanã\nNo final do ano passado, mais precisamente, final de outubro, início de novembro, a Amma iniciou uma obra para construção de uma pista de caminhada no Parque Maracanã no Setor Jaó. Retiraram várias árvores, vieram com maquinário para serviço de terraplanagem, que inclusive foi feito. Segundo os próprios colaboradores, a Seinfra iria retornar para finalizar a construção da pista. O piso seria de massa asfáltica. Estamos entrando no mês de maio e simplesmente nunca mais retornaram para a conclusão desta obra. O serviço executado já está praticamente desfeito. Inclusive, faço um convite às equipes de reportagem do jornal e da TV Anhanguera para verificar esse total descaso.\nHamilton Rossi\nSetor Jaó - Goiânia\nCidade Vida Verde\nGostaria de parabenizar a leitora Narcisa Abreu Cordeiro pela