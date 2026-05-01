CPI do Master\n>É inaceitável que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, não dê seguimento à CPI do Master para investigar o maior golpe financeiro da história do Brasil (e o quinto maior da história mundial). Lembremo-nos do golpe que a Amprev - Previdência Estadual do Amapá sofreu no valor de R$ 400 milhões, sendo que o presidente da Amprev era Jocildo Lemos. O problema é que esse Jocildo Lemos foi indicado para o cargo pelo próprio Davi Alcolumbre e (coincidência!) em 2022 foi tesoureiro da campanha eleitoral do senador. Sempre foi dito que à mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Por todas as gravíssimas circunstâncias, a CPI do Banco Master é imperiosa (a não ser que a mulher de César tenha receio do resultado).\nMilton Córdova Júnior\nVicente Pires-DF