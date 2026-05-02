Poder Legislativo Realmente, cada vez mais o dito popular de que “de onde não se espera nada, é que não vem nada mesmo” se apresenta como na medida certa para o figurino de nosso Poder Legislativo em todos os níveis, federal, estadual e municipal, que não se cansam de nos presentear com a farra dos gastos incontroláveis. Embora eles sejam sustentados e financiados com nossos impostos, nem por isso tal fato é levado em consideração quando se trata de criar mais despesas no custeio de uma máquina perdulária, incontrolada e sem qualquer pudor nos gastos que a sustentam. Fico a pensar se algum dia essa pátria tão desconsiderada por aqueles que deveriam ser exemplo no exercício da função legislativa poderá se vangloriar e se orgulhar de seu Legislativo, cujos membros foram escolhidos democraticamente pelo voto popular. Deles, o mínimo que se espera é que sejam regidos pelo respeito para com o dinheiro público, pelo bom senso, sem falar no comprometimento com a população, em especial a mais pobre e em maior número em nosso Brasil, a transparência, o comedimento e a parcimônia, dentre outros predicados. Se formos nos debruçar sobre os dados apresentados pelo Popular do último final de semana, em especial o crescente e ilimitado gasto com os comissionados, de longe o maior dos Legislativos estaduais por deputado, a situação parece não ter fim. Mesmo porque é patente que os atuais detentores do mandato, previsivelmente, direcionam muito de seus esforços e projetos no sentido de aplainar o terreno, preparando a próxima eleição, pois o usual é que a grande maioria deles se candidate para novo exercício do cargo, muitos até fazendo das sucessivas reeleições um modo de vida bem confortável. Por fim, faria aqui uma sugestão para que a placa alusiva ao Poder Legislativo estadual, que o identifica para os transeuntes ao passar diante de sua sede, seja refeita da seguinte maneira: Poder Legislativo e dos Comissionados do Estado de Goiás. Sem dúvida, bem conforme a situação em que, infelizmente e para nossa tristeza e revolta, se encontra. Luciano Leão Bernardino da Costa Goianésia-GOFeminicídioOs dados sobre feminicídio indicam urgência de ações que sejam capazes de, a curto prazo, reverter os índices, bem como a definição de estratégias, planejamento e mecanismos institucionais eficazes. E qual é o significado disso, senão a implementação das políticas públicas instituídas pela Constituição Brasileira? A lei prevê que a população tenha sua sustentabilidade humana e ambiental garantida. Ou seja, direito à moradia, educação, saúde, trabalho, infraestrutura básica e segurança. Marta Horta F. de CarvalhoJardim América - Goiânia