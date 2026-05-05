Escala de trabalho\nArrimo de família, comecei a trabalhar bem cedo ainda quando cursava o colegial. Pouco mais tarde, quando assinei minha primeira Carteira de Trabalho, tive a sorte de laborar em jornadas 5x2 (40 hs semanais), o que me dava chances para estudar, me divertir e descansar, jovem que era. E assim ocorreu por muito tempo até optar pelo trabalho solo e autônomo que persiste até os dias atuais, com as graças de Deus. As benesses da jornada 5x2 são absurdamente notórias, tanto para o empregado quanto para o empregador. E quem assim não pensa é porque ainda não entendeu os enormes pontos positivos que carregam esta opção trabalhista. Aliás, estariam errados países como Japão, Canadá, Austrália, Estados Unidos, além da maior parte da Comunidade Europeia? Quem é contra a jornada 5x2 está indo contra as principais correntes mundiais, sobretudo implantadas nos países desenvolvidos que zelam pela harmonia entre empregados e empregadores. No mais, a meta é alavancar desenvolvimento e progresso em ambientes de trabalho que respeitem a segurança laboral (física e mental) dos(as) trabalhadores(as)</CW>.