PL da Dosimetria\nA maioria do Congresso Nacional votou para a derrubada do veto do presidente da República ao PL da Dosimetria. Na prática, o objetivo dessa turma é livrar Bolsonaro da cadeia, juntamente com os “santinhos” do 8 de janeiro, que tentaram dar um golpe contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Na integralidade do veto, consta também a redução de pena para estupradores, feminicidas, pedófilos, chefes de organizações criminosas, dentre outros. E aí, quem é mesmo que defende bandido?\nQuando é para o povo pobre, é tiro, bomba e rigores da lei, mas para milionários, ricos e poderosos, a articulação é rápida. Para votar a criminalização da misoginia, a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês e o fim da jornada de trabalho 6X1, é uma eternidade, mas para aliviar a barra de criminosos, golpistas e políticos corruptos, a celeridade é espantosa. O objetivo deles é desgastar o governo federal, eleger Flávio Bolsonaro, proteger as elites e ir contra os trabalhadores.