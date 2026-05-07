Carros elétricos e terras raras\nAno 1500. Os portugueses chegam ao Brasil. Trouxeram consigo espelhos que deixaram nossos primos indígenas embasbacados. Foi uma festa. Também trouxeram outras coisas, ruins, mas chegaram em caravelas de madeira com alta tecnologia em engenharia naval e mecânica, como astrolábios e bússolas. Navegaram milhares de quilômetros de Portugal ao futuro Brasil (que ainda não tinha esse nome) e voltaram nas mesmas caravelas de madeira e velas de tecido. Descobriram ouro, diamantes e uma madeira muito resistente.\nAno 2023. Os chineses chegam com seus carros elétricos. Trazem veículos com baterias de alta tecnologia e eletrônica embarcada, que nos deixam, novamente, abismados. Foi, e continua sendo, uma festa.\nAno 2026. Os norte-americanos chegam com seu dinheiro e compram uma mineradora local em busca do novo ouro da mineração: as terras raras.