Quebra-molas\nAlguns quebra-molas que estão sendo instalados nas ruas e avenidas de Goiânia são uma verdadeira aberração. Quem inventou esses quebra-molas deve ter uma carroça como meio de transporte. Porque não tem noção alguma de uma lombada ou quebra-molas para redução de velocidade. Nos veículos pesados, quem está atrás dele, dá impressão que a carroceria vai cair pra trás. E nos veículos leves a pancada na estrutura do carro é assustadora. É, literalmente, uma pancada pesada no carro. Com certeza, danos para o veículo.\nO prefeito Sandro Mabel tem que providenciar com urgência a substituição desses “quebradores-de-mola” por uma lombada decente para redução de velocidade. Tem uma avenida próxima do Laboratório Halex Istar onde foram colocadas duas aberrações dessa. Estava danificando carros, empacando o trânsito e gerando revolta em moradores e usuários da avenida. Tomaram vergonha e retiraram. Mas tem mais ruas de Goiânia que ainda continuam com essa “lombada da idade da pedra”.